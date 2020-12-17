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Uçaklarda kabin bagajı uygulaması aylar sonra yeniden başladı

Uçaklarda kabin bagajı uygulaması aylar sonra yeniden başladı
17.12.2020 13:14
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Dünyayı esir alan koronavirüs önlemleri kapsamında Haziran ayında yasaklanan kabin bagajı uygulaması 6 ay sonra yeniden başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) kararıyla yolcular bugünden itibaren uçaklara kabin bagajı alabilecek. Yolcular ise uygulamanın yeniden başlamasından memnun.


Salgın tedbirleri kapsamında Haziran ayından bu yana uygulanan kabin bagajların uçak içine alınmaması konusundaki uygulamada değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından dün alınan kararla yolcular bugünden itibaren kabin bagajlarıyla seyehat etmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular 6 aylık aradan sonra kabin bagajı uygulamasıyla uçuşlarını gerçekleştirdi.

YOLCULAR KARARDAN MEMNUN
Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden yolculardan Semih Arım, "Erbil'den geliyorum. 18-20 aydan beri oradayız. Kabin bagajı yasağının kalktığını zaten İstanbul'a geldiğimizde öğrendik. Güzel oldu sevindik açıkçası.


İnşallah en kısa zamanda da bu yasaklar biter, daha rahat oluruz. Bu kabin bagaj yasağının kalkması çok güzel oldu rahatlık bakımından. Bu yasaklardan dolayı yavaş yavaş esnekliklerde oluşmaya başladı.


İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi. Bir başka yolcu Ercan Hayır ise, havalimanına gelmeden önce tereddütte olduğunu belirterek, internette konuyla ilgili araştırma yaptığını kabin bagajının uçağa alınabileceğini öğrendiğini söyledi.

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