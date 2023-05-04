Turkuvaz Medya'dan İstanbul Finans Merkezi Zirvesi! Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Kararlı mücadelemiz sürecek"

Turkuvaz Medya Grubu’nun düzenlediği “İstanbul Finans Merkezi Zirvesi” Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katılımıyla, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Bakan Nebati, etkinlikte flaş açıklamalarda bulundu. Küresel finansın ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya doğru kaydığını belirten Nebati düşen enflasyon rakamlarıyla ilgili, "Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla hareket edeceğiz. Biz enflasyonu bu ülkenin gündeminde, büyümeden taviz vermeden çıkartacağız." dedi. Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar palavrasına sert tepki gösteren Nebati, "Şimdi 300 milyar dolar buldum dedi, bulacağıma dönüştü, sen 300 dolar bulamazsın bu gidişli. Günlük söylemlerinizle vatandaşımız size destek vermeyecek." ifadelerini kullandı.