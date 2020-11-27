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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Vahdettin Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Vahdettin Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
27.11.2020 19:12
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Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Vahdettin Köşkü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Türkiye'nin dikkatini çevirdiği toplantıya Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez de katıldı.


Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.

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