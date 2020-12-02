Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü! 2020'de hangi otomobilden kaç adet satıldı?

Son dakika haberine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. 2020 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet oldu. Peki, hangi marka ne kadar araç sattı? İşte bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2020 Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.





Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 52,2 BÜYÜYEREK 15 BİN 784 ADET OLDU

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Kasım ayında yüzde 37,8, otomobil pazarı yüzde 34,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüdü.

2020 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 adet oldu.







2020 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 büyüdü. Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 geriledi.







VERGİ ORANI DÜŞÜK SEGMENTLER TALEP GÖRDÜ

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 44,1 pay, 233 bin 470 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,5 pay ve 156 bin 269 adet satış ile SUV ve yüzde 23,3 pay ve 123 bin 384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.









568 ADET ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Benzinli otomobil satışları 273 bin 570 adetle yüzde 51,7 pay, dizel otomobil satışları 214 bin 72 adetle yüzde 40,4 pay, otogazlı otomobil satışları 22 bin 344 adetle yüzde 4,2 pay aldı. 568 adet elektrikli ve 18 bin 834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre değerlendirildiğinde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 68,1 artarak yüzde 94,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 22,5 artarak yüzde 1,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 2,1 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Emisyon seviyelerine göre bakıldığında 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 219 bin 488 adetle yüzde 41,5 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 159 bin 365 adetle yüzde 30,1 pay aldı.





OTOMATİK ŞANZIMANLI OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Otomatik şanzımanlı otomobiller 373 bin 462 adetle yüzde 70,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 155 bin 926 adetle yüzde 29,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi yüzde 76,5 pay ve 106 bin 406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,4 pay ve 15 bin 869 adetle 2. sırada yer aldı.

MARKALARA GÖRE SATIŞ VERİLERİ

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2020 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 181 0 181 ASTON MARTIN 16 0 16 AUDI 16.830 0 16.830 BENTLEY 10 0 10 BMW 11.802 0 11.802 CITROEN 20.127 4.615 24.742 DACIA 22.372 3.641 26.013 DS 621 0 621 FERRARI 20 0 20 FIAT 80.011 38.481 118.492 FORD 23.517 54.674 78.191 HONDA 18.575 0 18.575 HYUNDAI 25.032 799 25.831 INFINITI 0 0 0 ISUZU 0 360 360 IVECO 0 1.561 1.561 JAGUAR 193 0 193 JEEP 3.982 0 3.982 KARSAN 0 392 392 KIA 11.685 1.498 13.183 LAMBORGHINI 17 0 17 LAND ROVER 1.728 0 1.728 LEXUS 125 0 125 MASERATI 33 0 33 MAZDA 138 0 138 MERCEDES-BENZ 13.117 4.570 17.687 MINI 1.264 0 1.264 MITSUBISHI 1.190 4.471 5.661 NISSAN 10.688 389 11.077 OPEL 28.196 2.717 30.913 PEUGEOT 30.967 6.061 37.028 PORSCHE 472 0 472 RENAULT 84.839 2.140 86.979 SEAT 10.811 0 10.811 SKODA 21.376 0 21.376 SMART 49 0 49 SSANGYONG 550 359 909 SUBARU 638 0 638 SUZUKI 2.729 0 2.729 TOYOTA 32.952 1.079 34.031 VOLKSWAGEN 45.670 11.300 56.970 VOLVO 6.865 0 6.865 TOPLAM: 529.388 139.107 668.495

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