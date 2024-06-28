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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024, 11:02 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024, 11:02

Türkiye gri listeden çıktı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık!

Son dakika ekonomi haberleri... Türkiye FATF'ın oluşturduğu 'gri liste'den çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Başardık" ifadelerini kullandı. Peki bu kararla ne değişecek, Türkiye'nin ne avantajı olacak. İşte detaylar...

Türkiye, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF)'ın gri listesinden çıktı.

SİNGAPUR'DAN PAYLAŞTI: BAŞARDIK
FAFT'ın kararını duyuracağı Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden "Başardık" ifadelerini kullananan Şimşek bir de Türk bayrağı paylaştı.

KARAR İLE NE DEĞİŞECEK?
Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

YATIRIM GELECEK
Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

PİYASALARIN TEPKİSİ
Peki piyasaların karara ilk tepkisi ne oldu? İşte Altın, dolar ve euro'nun yönü...

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