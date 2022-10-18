Havacılık sektörünün kalbi önümüzdeki yıl Türkiye'de atacak. Dünya havacılık otoritelerinin buluşma adresi Routes World 2023, önümüzdeki yıl 15-17 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Organizasyonun devir teslim töreni Las Vegas'ta yapıldı. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, 4 bine yakın ziyaretçinin beklendiğini açıkladı. Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle gerçekleşecek organizasyon için 2020'den bu yana çalıştıklarını söyleyen Samsunlu, "2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Hem Routes World hem de IATA'nın genel kurulu İstanbul'da olacak. Sektörün iki önemli organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacağız" dedi. 2020'de başvuru sürecini başlattıklarını, 2021 sonunda ihaleye girdiklerini anlatan Samsunlu, şunları söyledi: "Ciddi bir yarış oldu. 5-6 şehir çok istiyordu. En iddialı ülkelerden biri de Çin'di. Ancak Türkiye öne çıktı." Samsunlu, organizasyonun Kongre Vadisi veya İDTM'de olacağını söyledi.



HİKÂYEYİ YERİNDE GÖRECEKLER

Organizasyonun İstanbul'a doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini cezbetme fırsatı da sunacağını söyleyen Samsunlu, "Kapı kapı anlattığımız hikâyeyi yerinde görecekler. 4 senedir fide attığımız işbirliklerine de kapı aralanacak. Şu anda 79 havayolu, 21 kargo şirketinin uçakları geliyor. Kovid-19'dan önce 66 şirket geliyordu" dedi. Dünya ve Avrupa havacılığının oldukça zor bir dönemden geçtiği günlerde İGA olarak önemli bir sınav verdiklerini söyleyen Samsunlu, şöyle konuştu: "Avrupa'da havayolu şirketleri zorlu sınav verirken biz temmuzda günlük bin 422 uçuşla tarihi rekor kırdık. Krizi fırsata çevirdik, yatırım yaptık. 2019 yılı rakamlarımızı, 2023'e kalmadan yakalayabileceğiz. 2019'da Atatürk Havalimanı ile beraber yolcu sayısı 68 milyondu. 2021'de bu rakam 34 milyona düştü. Bu yıl 60 milyon, seneye 68 milyonu buluruz."



PANDEMİ BAŞARISINI DÜNYAYA ANLATTI

İGA CEO'su Kadri Samsunlu Routes etkinliğinde 'Pandemiden alınan dersler' başlıklı panele de katıldı. Pandemi sürecinden başarıyla çıktıklarını anlatan Samsunlu, şu bilgileri paylaştı: "Pandemi bize dayanıklılığımızı test etme şansı verdi. Pandemi başladığında karşı karşıya olduğumuz zorluklar şunlardı: Paydaşlar arasındaki ilişkileri nasıl yürüteceğimiz, çok genç bir şirket olduğumuz için mevcut duruma nasıl uyum sağlayacağımız, yolcu ve çalışanlarımızı nasıl koruyacağımız, para akışını ve taksit ödemelerini nasıl sağlayacağımız... Ancak işler çok iyi gitti. Türkiye çok dayanıklı bir ülke. Kamu ve özel sektör iyi bir işbirliği yaptı. Hükümet süreci iyi yönetti. THY her yere uçmayı sürdürdü. Ortaklar arasında iyi bir uyum yaşandı. Böylesi durumlarda her ülke kendi kurallarını koyunca işler karışıyor. Sektör panikle hareket etmemeli. İşin anahtarı uyum içinde çalışma ve tüm sektörün birlikte hareket etmesi." Pandemide dünya genelinde havacılık çalışanlarının endüstriye olan inancının sarsıldığına da dikkat çeken Samsunlu, "Dünya havacılığında birçok belirsizlik ve iş kaybı yaşandı. Türkiye'de ise çalışanlara iş konusunda koruma sağlandı. İşler açılınca çalışanlarımızı koruduğumuz için biz talebi hemen karşılayabildik. İyi zamanda da insan kaynağına çok önem verilmeli. Sendikalarla yakın ilişkiler de şart." dedi.



2023'TE YATIRIMA DEVAM

2023 yılında yatırımlara devam edeceklerini belirten Samsunlu, "Havalimanımızda yeni yatırımlarımız operasyonel mükemmeliyet, müşteri deneyimi, verimlilik, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm alanlarında olacak. Kargo şehrimizi büyütüp, süreçleri dijitalleştireceğiz. Uluslararası bir firmamız daha kargo operasyonları için depolama tesisini kargo şehrimizde konumlandıracak" dedi.

TÜRKİYE'NİN PRESTİJİNİ ARTIRACAK

THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da Routes World konferansının Türkiye'de yapılacak olmasının şirket açısından önemini şöyle anlattı: "Kısa ve orta vadede geliri artırmak, dünyanın en çok ülkesine uçan bir havayolu olarak rakiplerimize bu network'ü göstermek, transfer ve slot imkânlarını, 3 pistle istedikleri saatte buraya inebileceklerini anlatmak için iyi bir fırsat. Türkiye'nin prestijini artıracak bir organizasyon."

Önümüzdeki dönemde Denver, Detroit, Orlando uçuşlarını planladıklarını söyleyen Olmuştur, ABD'den gelen yolcu sayısını 2 milyona çıkarmak istediklerini, bu nedenle United States, Air Kanada gibi firmalar ile görüştüklerini vurguladı. Olmuştur, Uzakdoğu'daki havayolu taşımacılarıyla işbirliğine hazır olduklarını da iletti. Sabah'ta yer alan habere göre, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ise Routes World'ün Türkiye'ye gelmesiyle 1 yıl İstanbul'un konuşulacağını, bunun da turizmw katkı sağlayacağını belirtti.



Routes World etkinliğine İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İBB İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetimi Yiğit Oğuz Duman, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur katıldı.