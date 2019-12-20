Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in belirlediği asgari ücret ne kadar? 20 Aralık Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret zam oranı ne oldu? 20.12.2019 12:05

20 Aralık Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücret zam oranı ne oldu? Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in belirlediği asgari ücret ne kadar? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı. Bu rakamın altındaki müzakereye kapılarını kapatan TÜRK-İş uzlaşmaya yanaşmayacağını duyurmuştu. Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik.

20 Aralık Cuma bugün asgari ücret zammı için kritik tarih. 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücretine ilişkin önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı. 2020 yılı asgari ücreti için artık gözler son görüşmeye dönmüş durumda. 7 milyon çalışanın yeni yılda alacağı asgari ücret Aralık ayının son haftasında açıklanacak. Asgari ücretin belirleneceği kritik hafta öncesinde 3 sendika buluştu. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere bugün Türk-İş genel merkezinde bir araya geldi. Peki asgari ücrette son durum ne?

ASGARİ ÜCRETTE ORTAK RAKAM AÇIKLANDI

3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak açıklama yaptı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yeni asgari ücrete dair aldıkları kararı ve ortaya çıkan rakamı açıkladı.Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı.

Oy çokluğuyla belirlenecek

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Şu anda 2020 TL

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücrette son sözü devlet söylemiş oluyor. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020'de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET 7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KİM NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Türk-iş: En az 2578 TL olmalı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan tavrını netleştirerek, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi.

DİSK: en az net 3200 TL olsun

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." diyerek çıtayı hayli yükseğe çekti.

Hak-İş: Ortak bir karar alınmalı

Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor.

MHP: 2850 TL olsun

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, asgari ücretin yeni yılda 2850 TL olması gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik.

Asgari ücret zam oranları yaptığımız araştırmalara göre şöyle:

2019 Asgari ücret: 2.020 TL yüzde 15 zam yapılması ile 303 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 323 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 20 zam yapılması ile 404 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 424 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 25 zam yapılması ile 505 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 525 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 30 zam yapılması ile 606 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 626 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 35 zam yapılması ile 707 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 727 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 40 zam yapılması ile 808 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 828 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 45 zam yapılması ile 909 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 2 bin 929 TL olması anlamına geliyor.

2019 Asgari ücret 2.020 TL yüzde 50 zam yapılması ile 1.010 TL zam yapılmış olacak bu da asgari ücretin 3 bin 30 TL olması anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

TÜRK-İŞ'İN TARİHİ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ilk genel kurulu 6-7 Eylül 1952 de İzmir'de yapılmıştır. Bu genel kurulda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ilk Genel Başkanlığı'na İsmail İnan getirilmiştir. Sendikalara ve sendikalı işçilere yapılan baskıları engellemeye çalışan, sendikaların birleştirilmesi için girişimlerde bulunan, yerli malı tüketimini teşvik etmeye çalışan TÜRK-İŞ' in tarihindeki ilk büyük mitingi 31 Aralık 1961'de yapılmıştır. 1961 seçimlerinden sonra kurulan Koalisyon Hükümetinin açıklanan programında, temel işçi sorunlarına yer vermemesi üzerine, İstanbul'da Saraçhane Mitingi yapıldı. İşçilerin grev, toplu iş sözleşme, iş güvenliği ve diğer bütün istekleri bu tarihi mitingde açıklandı.

HAK-İŞ TARİHİ

Genel Başkanlık görevini Mahmut Arslan'ın yürüttüğü Konfederasyonunun 81 ilde teşkilatı bulunmaktadır. Konfederasyonun yönetim kurulunda Genel Başkan Yrd. Mehmet Şahin, Settar Arslan, Mustafa Toruntay, Ali Cengiz Gül ve Genel Sekreter Dr. Osman Yıldız bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonundan bir tanesi olan Hak-iş'e bağlı; 1 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere 22 sendika ve 700 bin üye bulunmaktadır.