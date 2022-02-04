Türk Hava Yolları kabin memuru alımı ilanı yayımlandı! 1000 genç kadın için büyük fırsat! THY kabin memuru alım şartları neler?

Havacılık endüstrisini derinden etkileyen Kovid_19 pandemisini tüm çalışanlarıyla birlik içinde atlatan Türk Hava Yolları gelecek hedeflerine yeniden odaklandı. Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm çalışanlarının istihdamını korumayı başaran şirket ay yıldızlı bayrağı daha güçlü dalgalandırmak için bin yeni kabin memuru istihdam edeceğini açıkladı.

Halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden bayrak taşıyıcı havayolu ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni alımlar ile ilgili; "Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek." dedi.

KADIN ADAYLAR BAŞVURABİLECEK

Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek*. Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor.

*Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.