Son dakika haberi! Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "En kötüsü geride kaldı!" diyen Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek." dedi.