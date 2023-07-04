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Torba yasada neler var? EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı...

Torba yasada neler var? EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı...
04.07.2023 12:04

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Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Böylelikle torba yasa için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak ve Genel Kurul'da yasalaşacak. Ekonomiye ilişkin pek çok gelişmeye öngören düzenlemeyle ilgili vatandaşlar "Torba yasa çıktı mı ve torba yasada neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika açıklamalar ve madde madde içerikler haberimizde...

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