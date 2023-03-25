Torba yasa teklifinden emeklilere, işçilere müjde çıktı! Peki torba yasada neler var? İşte merak edilen tüm detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğinin duyurulmasının ardından emekliye bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılıyor. Konuya ilişkin yasal düzenleme dün Meclis'e sunulan torba yasa teklifine eklendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin lira olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz" dedi. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplamda 4 bin lira ödenecek.Zamlı bayram ikramiyesi 17 Nisan'dan itibaren hesaplara yatacak. EYT'liler de ikramiye alacak.

SÜREÇ BAŞLIYOR

Milyonlarca emekli, geçici işçinin yüzünü güldürecek düzenlemelerin yer aldığı 18 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Düzenleme, gelecek hafta yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.Bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin yer aldığı 10. maddede "Bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenmekte olan 1.100'er liranın 2 bin liraya yükseltilmesi öngörülmektedir" denildi.

7.500 TL HAFTAYA YASALAŞIR

Yasa tasarısında en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de olduğunu belirten Elitaş, 8 milyon 796 bin kişinin aylığının 7 bin 500 liranın altında olduğunu söyledi.Elitaş, en düşük emekli aylığına yapılacak artıştan SSK ve Bağ- Kur'luların yararlanacağını belirterek, "Bu sene EYT kapsamında emekli olacağını planladığımız 2 milyon 250 bin vatandaşımızdan da 5 bin 500 lira emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da rakamı 7 bin 500 liraya çıkmış olacak. 7 bin 500 liranın altında kim varsa aylığı artacak. Bunu haftaya yasalaştıracağız" dedi.

GEÇİÇİ İŞÇİLERE KADRO

Yasa teklifiyle geçici işçilere kıdem hakkı elde edecek şekilde uzun süre çalışma ve kıdemine göre kadroya yerleştirilme imkânı da sunuluyor. Böylece geçici işçilerin çalıştırıldıkları kurumlarda 12 aya kadar istihdamına imkân sağlanıyor.Bununla birlikte geçici işçilerin çalışma sürelerine uzatma işlemlerinin doğrudan geçici işçiyi çalıştıran idarelerce yapılması yoluyla bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.Geçici işçilerin,w kıdemi en çok olandan başlamak üzere işyerinde çeşitli nedenlerle boşalan sürekli işçi kadrolarına geçişi sağlanıyor.

DEPREMDE YARDIMA KOŞANA MADALYA

Torba yasayla, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde yardım için çalışanlardan Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakârlık madalyası, yabancılara üstün fedakarlık nişanı verilecek.Muharip gaziler arasındaki aylık farkları giderilecek.

18 MADDELİK TASARI MECLİS'TE

Elitaş, "Temmuz'da emeklilerin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde olacak.Asgari ücretle ilgili ihtiyaç olursa Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını belirtmişti" dedi.