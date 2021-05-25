Torba dolusu müjde! 18 yaş altına BES, ucuz kredi fırsatı...

18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), istihdam sağlayan firmalara da ucuz kredi yolunu açan düzenleme Meclis’ten geçerek yasalaştı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçti. Meclis'ten geçen ve Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek yasayla 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yolu açılacak, firmalar istihdam sağlayarak ucuz krediden yararlanacak.
Yasaya göre;
■ UCUZ KREDİ FIRSATI: Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşebilecek.
■ 18 YAŞ ALTINA DA BES: Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES'te birikim yapabilecek. Ebeveynler, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilecek. BES'e aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler, 3 yıl içinde sistemden ayrılamayacak.
■ ÇEKLERE EK SÜRE: İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak.
TURİZMCİYE 2 MİLYARLIK DESTEK
Salgından olumsuz etkilenen turizm sektörüne yönelik destekler kesintisiz devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kamu arazisi üzerindeki turizm tesislerinin Milli Emlak ve Hazine'ye ödemesi gereken bedellerin bir yıl ertelenmesiyle sektöre 2 milyar liralık destek sağlanacağını söyledi. Bu destekten, Hazine arazileri üzerindeki otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik işletmeler, marina ve kruvaziyer limanı gibi deniz turizmi tesisleri yararlanıyor