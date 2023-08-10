Milyonlarca kamu görevlisinin ve emeklisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde ilk aşama tamamlandı.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde komisyon çalışmaları sona erdi. 2 Ağustos'ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında konfederasyon ve sendikaların Kamu İşveren Heyeti'ne sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.

11 hizmet kolunun tekliflerinin ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin ve emeklilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi. Müzakere edilecek tekliflerin arasında memurlara kira yardımı ve yılda 2 kez bayram ikramiyesi verilmesi, doğum, evlenme ve ölüm yardımlarının artırılması, kreş desteği, aile yardımının yükseltilip memur emeklilerine de yansıtılması konuları başı çekiyor.

Memurların doğum ve süt izinlerinin süresinin uzatılması, 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi, memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılması da ele alınacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta ise Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planlanıyor. Teklif merakla beklenirken, memur konfederasyonlarının zam teklifleri belli. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu.

İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor.





İKİNCİ AŞAMADA NE VAR?

Ön müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından sıra müzakere sürecine geldi. 9 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek müzakere sürecinde komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.





MAAŞLAR NE KADAR ARTAR?

Ocak 2024'te en düşük memur maaşı enflasyon farkı hariç bir konfederasyonun yüzde 35'lik zam teklifine göre 29 bin 700, diğerinin teklifine göre 33 bin 880 liraya yükseliyor. Enflasyon farkı hariç en düşük emekli aylığı da Ocak'ta bir konfederasyonun teklifine göre 13 bin 334, diğerine göre 15 bin 210 liraya ulaşıyor.





FARK DA EKLENECEK

Ocak ayında belirlenecek artışa eklenecek enflasyon farkı için de ipuçları bulunuyor. Merkez Bankası'nın yüzde 58 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 olarak gerçekleşecek.