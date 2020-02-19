TOKİ'nin sosyal konut hamlesinde 100 bin ev için kura zamanı! İşte 100 bin sosyal konut için kura takvimi... 19.02.2020 19:11

100 bin konut projesine bu illerde başvuranlar için güzel haber geldi. Bu bağlamda başvuranların az olması nedeniyle bu illerde ilçelerde kura çekimi yapılmayacak. Aralık ayının ortalarında başlayan ve Ocak ayının 15 'ine kadar devam eden başvuruda 100 bin vatandaşın konut sahibi yapılacağı bildirildi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından listeler yayımlandı. Yayımlanan listelere baktığımızda birçok proje için kura çekimi yapılmayacağı görüldü. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

TOKİ 'den son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 100 bin konut projesinde il il kura günleri ve kura çekimi yapılmayacak yerler belirtildi. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

Başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak , başvuru yapacak tüm vatandaşlara konut verilecek projeler şu şekilde duyuruldu:

Aksaray Paşacık,

Antalya Akseki,

Aydın Çine,

Batman Gercüş Kayapınar,

Batman Sason,

Bingöl Yedisu,

Bursa Orhaneli,

Çankırı Eldivan,

Çankırı Şabanözü,

Denizli Acıpayam,

Denizli Baklan,

Denizli Bekilli,

Erzurum Pasinler,

Eskişehir Günyüzü,

Eskişehir İnönü,

Eskişehir Mihalgazi,

Eskişehir Sarıcakaya,

Gümüşhane Arzularkabaköy,

Hatay Payas,

Kayseri Melikgazi,

Kayseri Valiliği,

Kırklareli Pınarhisar,

Kilis Polateli,

Konya Emirgazi,

Manisa Kırkağaç,

Mardin Yeşilli,

Mardin Savur,

Niğde Çiftlik,

Sakarya Alandüzü,

Siirt Eruh,

Şanlıurfa Akçakale,

Şanlıurfa Viranşehir,

Şırnak Bettüşşebap,

Şırnak Çalışkan,

Şırnak Güçlükonak,

Şırnak Karalar,

Şırnak Uzungeçit,

Van Başkale,

Van Çatak,

Yozgat Doğankent,

Yozgat Boğazlayan

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK

2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. 221 proje için kura takvimi belirlendi. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yapılan açıklamaya göre; ilk kura çekimi, İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat'ta olacak.



İSTANBUL'DA MART'TA

İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart tarihinde kura çekimi yapılacak. Ankara'da 7 projenin kuraları, 6 Mart'ta başlayacak. İlk kura bu tarihte Sincan'daki 2 bin 300 konut için çekilecek. Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, Gaziantep Şahinbey projesinde de 30 Mart tarihinde kura töreni var.





KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

TOKİ konutları hangi illere yapılacak?

Konutların illere göre dağılımında birinci sırada yer alan il 10 bin konutla İstanbul.

Peki, sosyal konut projesi Ankara'da nerelerde yapılacak?

Sosyal konut projesi, Ankara'nın Sincan, Nallıhan, Bala, Çubuk ve Haymana ilçelerinde yapılacak. Ankara'ya kaç konut yapılacak? Ankara'ya sosyal konut projesi kapsamında 4 bin konut yapılacak.

En fazla konut İstanbul'a yapılacak

Sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'da inşa edilecek. İstanbul'a "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında 10 bin konut yapılacak.

İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir . ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin konut TOKİ tarafından yapılacak.

TOKİ konutları kaç metrekare?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1'lik seçenekler sunulacak. Konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.