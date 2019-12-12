TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi tanıtım videosu

Başkan Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle yapılacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün tanıtıldı.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi tanıtım videosu12.12.2019 13:07
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