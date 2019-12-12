Haberler Video TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi tanıtım videosu

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi tanıtım videosu

12.12.2019 13:07

Başkan Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle yapılacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün tanıtıldı.


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