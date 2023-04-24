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Ticari araçta esnafa ÖTV muafiyeti! Bendevi Palandöken: Devletimiz esnaf ve zanaatkarı düşünüyor!

Ticari araçta esnafa ÖTV muafiyeti! Bendevi Palandöken: Devletimiz esnaf ve zanaatkarı düşünüyor!
24.04.2023 16:25

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Son dakika ÖTV düzenlemesi... Başkan Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan TESK Başkanı Palandöken, "Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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