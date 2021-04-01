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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Mart ayında ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Mart ayında ihracat rekoru kırıldı
01.04.2021 12:11
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Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mart ayında ihracatımız geçen sene mart ayına göre yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır." dedi. Pekcan, "Bu rakam tüm zamanların en büyük ihracat rakamıdır" şeklinde konuştu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TİM Başkanı İsmail Gülle, mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Aylık ihracat rakamları bakımından çok yeni bir rakam elde ettiklerini belirten Bakan Pekcan, "Geçen yılın mart ayına göre yüzde 42 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştık. Bu rakam tüm zamanların en büyük ihracat rakamıdır" dedi.


Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Mart ayında ihracat rakamlarında olumlu tablo güçlenerek devam ediyor. Pandemi tedirginliğe sebep olurken aşılama çalışmaları 2021 yılına daha pozitif bakmamıza neden oluyor.


Dış pazarlarımızda görünecek rahatlama ihracatımızı olumlu etkileyecektir. Halihazırdaki ihracatımızdan daha fazlasını dünyanın farklı nokta ve ülkelerine gerçekleştiriyor olacağız.


Mart ayında ihracatta rekor kırılarak yüzde 42 oranında arttı ve 18.98 milyar dolara ulaştı.


Mart'ta ithalat yüzde 25,8 artışla 23,68 milyar dolar oldu. Mart'ta ticaret açığı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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