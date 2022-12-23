Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak net asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Her kesimin kendi öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, "Bize düşen görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine, altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." diye konuştu.

FIRSATÇILAR FİYATLARI YÜKSELTTİ

Asgari ücret zammının ardından piyasadaki ürünlerin de aynı orantıda fiyat artışına gideceği tartışmaları hızla devam ederken, bazı marketler yeniden fırsatçılıkla gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, zammın hemen sonrasında ürün etiketlerini değiştiren marketleri paylaştı.

Kullanıcılardan, "Market zamlarına acil müdahale" çağrısı geldi.







EN AĞIR İDARİ CEZALAR UYGULANACAKTIR

Konuya sosyal medya hesabından tepki gösteren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır." dedi.

İşte Bakan Muş'un açıklamaları:

Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz.

Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

KARTEL TESPİT EDİLDİ

Rekabet Kurulu, zincir marketlere 2,7 milyar liralık ceza verilen soruşturmanın devamı kapsamında, 13 teşebbüse 878,6 milyon liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırıldı.

Kurulca, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici-tedarikçi niteliğindeki 15, perakendeci niteliğindeki 5 teşebbüs hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturma tarafı tedarikçiler:

Coca Cola Satış Dağıtım AŞ, Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ, Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ, Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ, Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Kendi ürünlerinde soruşturma tarafı perakendeciler arasında satış fiyatları ve fiyat artışları konusunda koordinasyonun sağlanması ve bu koordinasyonun sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe yönelik fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık ederek, perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip "topla-dağıt karteli" niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle Kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi.

Teşebbüslerin, bu ihlalden perakendecilerle birlikte ve eşit derecede sorumlu olduklarına, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında ise yeterli bulguya ulaşılamazken, firmaya idari para cezası verilmesine gerek görülmedi.

MARKETLERE İKİNCİ CEZAYA GEREK GÖRÜLMEDİ

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ, Migros Ticaret AŞ, Şok Marketler Ticaret AŞ, Yeni Mağazacılık AŞ (A101) arasında ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların veya fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, yine ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe yönelik fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı belirtildi.

Fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan perakendecilerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı, rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün özelinde fiyat düşürme (bozma) gibi çeşitli stratejiler yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği saptandı.

Böylelikle adı geçen perakendecilerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle Kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi.

Bu nedenle adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğine, ancak 2021 yılındaki Kurul kararı ile ceza verildiğinden "aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz" hukuk genel ilkesi çerçevesinde söz konusu teşebbüsler bakımından mevcut soruşturma kapsamında yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verildi.

Beypazarı İçecek Pazarlama Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. AŞ'nin kendi ürünlerinde soruşturma tarafı perakendeciler arasında satış fiyatları ve fiyat artışları konusunda koordinasyonun sağlanması ve bu koordinasyonun sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe yönelik fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık edilmesi suretiyle perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle kanunu ihlal ettiğine ve bu ihlalden perakendeciler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu olduğuna karar verildi.

Ancak teşebbüse bu yıl başka bir kurul kararı ile ceza verildiğinden, mevcut soruşturma kapsamında yeni bir idari para cezası uygulanmadı.

Soruşturma tarafı tedarikçilerden Coca Cola Satış Dağıtım AŞ, Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ, Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de Kanunun 4. maddesini ihlal ettiği belirlenirken, bu nedenle adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ, Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ve Horizon Hızlı Tüketim AŞ'nin ise Kanunu ihlal ettiklerine ilişkin yeterli bulguya ulaşılamazken, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmadı.

CEZA TUTARLARI

Soruşturma sonucunda şirketlere kesilen idari para cezaları şu şekilde:

Coca-Cola'ya 272 milyon 159 bin 349,36 lira

Eti'ye 173 milyon 263 bin 933,89 lira

Pasifik Tüketim'e 106 milyon 2 bin 255,94 lira

Pepsi'ye 92 milyon 506 bin 885,85 lira

Frito Lay'e 87 milyon 954 bin 615,82 lira

Düzey Tüketim'e 48 milyon 190 bin 12,34 lira

Red Bull'a 25 milyon 711 bin 530,05 lira

Unmaş'a 24 milyon 223 bin 8,88 lira

Şölen'e 15 milyon 680 bin 173,63 lira

Haribo'ya 10 milyon 204 bin 678,30 lira

Kent Gıda'ya 8 milyon 775 bin 984,66 lira

Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı'na 8 milyon 424 bin 667,29 lira

Doğanay'a 5 milyon 553 bin 551,61 lira olmak üzere 878 milyon 650 bin 647,62 lira

KARTEL TESPİT EDİLDİ

Bu arada, Rekabet Kurulu, 2021 yılında 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi firmaya (Savola) 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti.

Bu soruşturma ise söz konusu soruşturmanın ikinci aşaması olarak değerlendiriliyor. Bu soruşturmada, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir marketle fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik "kartel" oluşturdukları tespit edilmiş oldu. Ayrıca, soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Kanunu ettikleri sonucuna ulaşıldı.

SORUŞTURMANIN İKİNCİ AŞAMASI

Bu soruşturma ise söz konusu soruşturmanın ikinci aşaması olarak değerlendiriliyor. Bu soruşturmada, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir marketle fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik "kartel" oluşturdukları tespit edilmiş oldu. Ayrıca, soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Kanunu ettikleri sonucuna ulaşıldı.