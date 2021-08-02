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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru!
02.08.2021 11:59
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı." açıklamasında bulundu. Ticaret Bakanı Muş "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." dedi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2021 yılı Temmuz ayında 16,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu değer, tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracat değeridir. Bu başarıda emeği geçen ve Türk ürünlerinin tüm dünyaya ulaşmasını temin eden ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.



Ticaret Bakanı Muş "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz." dedi.



Bakan Muş, "Ocak-temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara çıktı. Salgın öncesindeki 2019 ocak–temmuz dönemine göre yüzde 16,4 arttı." şeklinde konuştu.

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