Ticaret Bakanı İhracatta müjdeyi açıkladı! 17 milyar 333 milyon dolarla bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticarette sevindiren gelişmeyi açıkladı. Bakan Pekcan bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti ve "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dış ticaret rakamlarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Pekcan'ın açıkladığı rakamlar Türkiye ekonomisinin hızla büyümesi anlamında olumlu gelişmeleri gözler önüne serdi.

"EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMI"

Ruhsar Pekcan şunları söyledi "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 87,9"

Ekim ihracatı, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir. Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı."