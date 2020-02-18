THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı 18.02.2020 19:16

Türkiye'nin en değerli markalarından olan Türk Hava Yolları (THY), filosuna katacağı yeni Airbus A350 uçağı için sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar vermişti.

Buna göre THY, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağını filosuna katacak.