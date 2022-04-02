RAMAZAN İMSAKİYE
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Thodex vurgununun ucu Binance'e çıktı! Thodex soruşturması uluslararası boyuta uzandı!

Thodex vurgununun ucu Binance'e çıktı! Thodex soruşturması uluslararası boyuta uzandı!
02.04.2022 17:02

OTOMATİK OYNAT

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Thodex vurgununda dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Thodex şüphelilerin dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığını belirleyen savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yaparak şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Thodex kurucusu ve yöneticiisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bu sistemde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu kripto para hesaplarının Binance isimli uluslararası kripto para borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.

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