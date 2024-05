Temmuz ayı milyonlar için zam ayı olacak. Hem memurların hem kamuda çalışan işçilerin hem de emeklilerin maaşı artacak. Memur maaş katsayısındaki artış ayrıca sosyal destek ödemelerine, kıdem tazminatına yansıyacak. Artışlarda enflasyon oranı belirleyici olurken, ipuçları da geliyor. Peki Temmuz'da kimi, neler bekliyor? İşte tüm detaylarıyla Temmuz zamları...



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle kök aylıkları 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25 artırılan SSK ve Bağ- Kur'lular, Temmuz'da da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kalırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminleri zam oranının yüzde 25.46 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Bu artışa ilave refah payı, yeni taban aylık gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı da Temmuz'da belli olacak.



MEMUR MAAŞLARI

Ocak'ta yüzde 49.25 zam alan memurlara Temmuz'da ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yüzde 25.46 olan ilk 6 aylık enflasyon tahminine göre fark yüzde 9.10'u, Temmuz zammı yüzde 20.01'yi bulacak. En düşük maaş memurlarda 32 bin 860 liradan 39 bin 435 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI VE EK ÖDEMELER

Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 20.01 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım bin 729 liradan 2 bin 75 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 380,44 liradan 456,57 liraya, 6 yaş üstü için 190,22 liradan 228,28 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 2 bin 490 liradan 2 bin 988 liraya ulaşacak. Ayrıca öğretim yılına hazırlık ödeneği başta olmak üzere pek çok ek ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.



MEMUR EMEKLİSİ AYLIKLARI

Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.01 beklenirken, buna göre en düşük aylık 14 bin 741 liradan 17 bin 691 liraya çıkacak. Ayrıca Temmuz'da memur emeklilerine refah payı konusu da karara bağlanacak.



EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Artış yüzde 20.01 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 262 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 741 liraya yükselecek.



KAMU İŞÇİLERİ

Bu yıl maaşlarına ilk olarak yüzde 32.57 artış yansıtılan kamu işçilerinin ikinci zammı ise 'yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark' şeklinde olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olursa zam oranı yüzde 14.05 farkla yüzde 25.46'ya ulaşacak. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 liradan 41 bin 602 liraya çıkacak.



DESTEKLER YENİLENİYOR

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar memur artışı yüzde 20.01 çıkarsa 4 bin 206 liraya yükselecek.



EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da yüzde 20.01'lik tahmin gerçekleşirse 9 bin 131 liraya gelecek.



ENGELLİ AYLIĞI

Memur zammı yüzde 20.01 olursa yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 357 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 36 liraya çıkacak.



ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 2 bin 797 lira seviyesinden artış yüzde 20.01 olursa 3 bin 357 liraya yükselecek.



HASTA YARDIMLARI

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da yüzde 20.01 artış tahminine göre 9 bin 131 liraya ulaşacak.



AİLELERE SED DESTEĞİ

Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Artış yüzde 20.01 olursa bu ödeme okul öncesi için 3 bin 614 liradan 4 bin 337, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 506, ortaöğretimde okuyan için 5 bin 782 liradan 6 bin 940, yükseköğrenimde okuyan için 6 bin 505 liradan 7 bin 807 liraya çıkacak.



ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI

Özel sektör çalışanlarının kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 34 bin 792 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Temmuz artışı yüzde 20.01 olursa yaklaşık 7 bin 15 lira artışla 42 bin 73 lirayı geçecek. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 41 bin 754 lira kıdem tazminatı ödenecek.

