Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 16:34

Çinli girişim DeepSeek, yapay zeka alanında düşük maliyetle geliştirdiği yeni modeliyle dikkat çekti. App Store'da en çok indirilen uygulama haline gelen DeepSeek-V3, ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini sorgulatırken, küresel teknoloji devlerinin hisselerinde sert düşüşlere neden oldu. Analistler, piyasadaki kaybın 1 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

DeepSeek-V3'ün Başarısı Silikon Vadisi'nde Şok Etkisi Yarattı

Aralık ayının son haftasında piyasaya sürülen DeepSeek-V3 modeli, kısa sürede Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşti. Çinli girişim, yapay zeka modelini düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiğini açıkladı. DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için sadece 2048 adet Nvidia H800 çipi ve 5,6 milyon dolar harcadığını duyurdu. Bu rakam, OpenAI ve Google'ın benzer büyüklükteki modelleri eğitmek için harcadığı miktarın çok altında kalıyor.

Çinli Şirketlerin Hamleleri ABD Teknoloji Devlerini Zorluyor

DeepSeek'in başarısı, Çinli şirketlerin yapay zeka alanındaki atılımlarının bir göstergesi olarak yorumlandı. Diğer bir Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka platformu Wenku da 40 milyon ödeme yapan kullanıcıya ulaştı. Bu gelişmeler, OpenAI, Google ve Meta gibi ABD'li teknoloji devlerinin hakimiyetinin sarsılabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Çip Hisselerinde Satış Baskısı: 1 Trilyon Dolarlık Kayıp Riski

DeepSeek'in yarattığı dalga, küresel piyasalarda çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına yol açtı. Analistler, ABD ve Avrupa'daki düşüşlerin devam etmesi halinde piyasanın 1 trilyon dolarlık bir kayıp yaşayabileceğini belirtiyor. Nvidia'nın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 düşerken, ASML'nin hisseleri yüzde 8, Broadcom'un hisseleri ise yüzde 13 geriledi. AMD, Intel, Qualcomm ve Arm gibi şirketlerin hisselerinde de kayıplar görüldü.

Teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 6, Amazon'un hisseleri yüzde 4, Meta'nın hisseleri ise yüzde 3,9 düşüş yaşadı.

Trump'ın Yapay Zeka Yatırımı Açıklaması ve Piyasa Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklaması, piyasalarda kısmi bir normalleşme sağladı. Ancak Çinli DeepSeek'in hamlesi, ticaret savaşlarının yapay zeka savaşlarına dönüşmesine neden oldu.



DeepSeek depremini GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır değerlendirdi!

Ayyıldır; ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıklaması sonrasında bu hafta muhteşem 7'linin 4'ünün finansal sonuçlarına odaklanırken Çin'li yapay zeka robotu DeepSeek hamlesi, ticaret savaşlarının yapay zeka savaşlarına dönüşmesini sağladı. Küresel piyasalarda sert düşüşler izlenirken Trump açıklamaları sonrası kısmi normalleşme görülmektedir. Bu süreçte SP500 endeksi başta olmak üzere Dolar Endeksi DXY ve Ons Altın fiyatına yönelik genel değerlendirme yurt dışı tema için izah edilebilir.

Dışarıda yapay zeka savaşları olurken içeride Enflasyondaki düşüşe paralel TCMB'nin bu sürece ilişkin ayarlamaların boyutu konuşulmaktadır. Şubat ayının ilk haftasında izleyeceğimiz Ocak ayı enflasyon verisi ve akabinde yılın ilk enflasyon raporu sunumu bu açıdan önemli olmakla birlikte son gelişmeler ışığında Borsa İstanbul'un alternatifler karşısında soru işareti oluşturduğu, portföy ağırlıklarında alternatif varlıkların ön plana çıkması, borsa içerisinde de gerek yurt içi gerekse küresel gelişmelere adaptasyon olarak dikkat çeken Bankacılık Endeksine yönelik fiyat hedeflerinin yukarı yönlü revizyonları ile popülaritesini koruduğunu görmekteyiz. Bu açıdan enflasyon, faiz, borsa ve XBANK yurt içi tema için izah edilebilir.