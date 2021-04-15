TCMB faizlerde değişikliğe gidecek mi?

Piyasalar tarafından merakla beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün açıklanıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, göreve atanmasının ardından yaptığı açıklamada "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti.

Son dakika haberi... Yurt içi piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor.







Yurt içinde faiz kararının dışında konut satışları, bütçe rakamları ve haftalık para banka, menkul kıymet istatistikleri de yakından izlenecek. ABD'nin de bugün yoğun veri gündemi bulunuyor.





PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor. 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.







TCMB Başkanı Kavcıoğlu, göreve atanmasının ardından yaptığı açıklamada "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" demişti. TÜİK en son enflasyonu yıllık yüzde 16,19 olarak açıklamıştı.







PİYASALARDA SON DURUM

Döviz: Karar öncesinde sabah saatleri itibariyle dolar/TL, dün gördüğü 8,10'un altındaki seviyelerini koruyor. Dolar/TL 8,06-8,07 seviyelerinden değerlenirken Euro/TL ise 9,70'in hemen altında işlem görüyor.







Küresel Piyasalar: Asya borsaları Wall Street'ten gelen karmaşık sinyallerin ardından düşüşlere karşı koymaya çalışırken, dolar endeksi bir ayın dip seviyelerine yakın seyretti. ABD'li teknoloji şirketlerinin hisseleri ilk defa dün işlem görmeye başlayan dünyanın en büyük bitcoin borsası Coinbase'in kuvvetli satışlarla karşılaşmasının ardından ardından düşüş kaydetti. S&P artıda kapanırken, Nasdaq endeksi günü yüzde 1'e yakın ekside kapattı.







Petrol: Petrol fiyatları bugün kaydettiği gerilemeye rağmen Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol talebi tahminlerini yükseltmesiyle bir ayın zirvesine yakın seyretti.







Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,6 artışla 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesinde kapandıktan sonra bugün yüzde 0,3 seviyelerinde düşüşle 66,37 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü önceki seansta yüzde 4,9 yükseldikten sonra yüzde 0,4 düşüşle 62,9 dolara geriledi.







Altın: Altın fiyatları zayıf seyreden doların etkisiyle hafif yükselirken, yatırımcıların dünyanın en büyük ekonomisindeki toparlanmaya yönelik daha fazla ipucu için ABD işsizlik maaş başvuruları ve Mart ayın perakende satışlar verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.738 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve baka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.15 ABD, mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı