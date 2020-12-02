TCDD'den 7 lira iddiasına yalanlama! İBB’nin Marmaray algısı çöktü

TCDD Taşımacılık AŞ, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı bilgilerle Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair ortaya atılan iddianın doğru olmadığını açıkladı.
TCDD Taşımacılık AŞ, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı bilgilerle Marmaray Hattı'nda ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 lira ücret ödeneceğine dair ortaya atılan iddianın doğru olmadığını açıkladı. Haberi yalanlayan yetkililer, "İBB'nin toplu ulaşıma yaptığı yüzde 35 zam kararının iptali için açtığımız davanın mahkeme süreci de takip edilmektedir" diye konuştu.