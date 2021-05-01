Tam kapanma sonrası peş peşe açıklandı! Esnaf ve emekli için dev paket! Kredi erteleme, faizsiz destek...

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan "Tam kapanma" kararı sonrası ekonomiye yönelik sıkıntıların azaltılması amacıyla yeni destek paketi açıklandı. Buna göre 1000 TL olan emekli ikramiyeleri, 1100 TL'ye yükseltilirken, esnafa verilen kira desteği süresi de uzadı. TESKOMB ve Halkbank aracılığı ile esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri de daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından ödendi. Ayrıca KOSGEB aracılığı ile toplamda 5 milyar TL'lik yeni bir destek programı başlatıldı.