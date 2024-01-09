TAKSİ ZAMMI HABERİ: Taksi indi bindi ücreti 2024 ne kadar - kaç TL oldu? 🚕 🚖 💰

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında İBB bünyesindeki toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapıldı. Özel taksi, servis ve minibüslerde ise zam oranı yüzde 28.09 olarak belirlendi. Yapılan zam ile birlikte taksi indi-bindi ücreti 90 lira, elektronik bilet ücreti ise 15 liradan 17,70 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantının ana maddelerini ise Toplu Ulaşım Ücret Tarifesinin Düzenlenmesi Teklifi ve servis taşımacılığı taleplerinin değerlendirilmesi ve yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi oluşturdu. Toplu Ulaşım Ücret Tarifesinin Düzenlenmesi Teklifi ile yüzde 28,09 oranında zam teklif edildi. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, teklif edilen zammı kabul etmediklerini dile getirdi. Görüşülen zam teklifinin ardından yapılan yeni düzenlemeyle toplu ulaşım araçlarına yapılacak yüzde 28,09 zam teklifi revize edilerek yüzde 18 oranına, taksi, minibüs, okul ve personel servis ücretlerine ise yüzde 28,09 zam yapılması teklifi UKOME üyelerinin oylarına sunuldu. Yeni düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.



Taksi indi-bindi ücreti 90 lira oldu

Son zamla birlikte taksimetre açılış ücreti ise yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.



Elektronik bilet 15 liradan 17,70 liraya yükseldi

Toplantının ardından yapılan yüzde 18'lik zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi. Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.



İndi bindi ücreti 15,50 liraya yükseldi

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.



0-1 kilometre arası okul servis ücreti bin 665 lira oldu

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 300 liradan bin 665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi. Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.