SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği ek zam bu hafta netleşiyor.

Ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.57 çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tamamlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyan yüzde 37.57'lik zam oranını refah payı ile yükseltecek, en düşük emekli aylığı ödemesini yukarı çekecek çeşitli formüllerin yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

İLK FORMÜL OCAK'TA EŞİT ZAM

Zam için 2 formül konuşuluyor. İlk formül SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 11.68 puanlık zam farkının kapatılmasını içeriyor. Buna göre hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin kök aylıkları bu ay yüzde 49.25 artmış olacak. Böylece Ocak zammında eşitlik sağlanmış olacak.

İKİNCİ FORMÜL OCAK-TEMMUZ EŞİTLİĞİ

Bir diğer formül ise Ocak-Temmuz döneminde zam eşitliğinin sağlanması. Çünkü Temmuz'da da memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük çıkacağı hesaplanıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 çıkması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 olarak gerçekleşecek. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınarak bu yılki Ocak-Temmuz zamlarının eşitlenmesi gündeme geldi.

Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor. Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6.43-7.43 puan seviyelerinde olabilecek.

YENİ TABAN AYLIK HAZIRLIĞI

En düşük emekli aylığı ödemesi için de 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Eğer 2023'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yansıtılırsa taban aylık ödemesinin 7 bin 500 liradan 10 bin 317 liraya çıkacağı hesaplanıyor. Örneğin refah payıyla yüzde 45 seviyelerine yükselmesi beklenen Ocak zammı yansıtılırsa 10 bin 875 lira seviyesi görülecek.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Emeklilere yönelik ek zam için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Ardından da Meclis süreci başlatılacak. Düzenlemenin, asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifine Meclis görüşmeleri sırasında önergeyle eklenmesi planlanıyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri de 17 Ocak'ta başlıyor. SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alacak. Emekliler aylıklarını kök aylığa yüzde 37.57 zam yansıtılmış olarak alacak. En düşük maaş ödemesi de 7 bin 500 lira üzerinden yapılacak.

E-DEVLET'TE ÇIKAN RAKAM

Emekliler yüzde 37.57 artışın yansıtıldığı yeni kök aylıklarını e-Devlet'te görebiliyor. Yeni zam oranı, belli olup yasası çıkarıldıktan sonra maaşlara yansıtılacak. Ek artışla oluşan fark yasa çıktıktan sonra hesaplara yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Emekli aylıklarına enflasyona bağlı olarak yüzde 37.57 artış yapıldı. Refah payı ile bu oranın yüzde 45 ya da 49.25 seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor. Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı eklenmiş formüllere göre yeni maaşı şöyle olacak:

ARALIK MAAŞI: 7.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75

Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.193,75

ARALIK MAAŞI: 7.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.020,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.343,00

ARALIK MAAŞI: 7.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.165,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.492,25

ARALIK MAAŞI: 7.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.310,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.641,50

ARALIK MAAŞI: 7.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.455,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.790,75

ARALIK MAAŞI: 8.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600,00

Yüzde 49.25 zamlı: 11.940,00

ARALIK MAAŞI: 8.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.745,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.089,25

ARALIK MAAŞI: 8.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.890,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.238,50

ARALIK MAAŞI: 8.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.035,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.387,75

ARALIK MAAŞI: 8.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.180,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.537,00

ARALIK MAAŞI: 8.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.686,25

ARALIK MAAŞI: 8.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.470,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.835,50

ARALIK MAAŞI: 8.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.615,00

Yüzde 49.25 zamlı: 12.984,75

ARALIK MAAŞI: 8.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.760,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.134,00

ARALIK MAAŞI: 8.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.905,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.283,25

ARALIK MAAŞI: 9.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.432,50

ARALIK MAAŞI: 9.050,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.122,50

Yüzde 49.25 zamlı: 13.507,13

ARALIK MAAŞI: 9.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.195,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.581,75

ARALIK MAAŞI: 9.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.340,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.731,00

ARALIK MAAŞI: 9.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.485,00

Yüzde 49.25 zamlı: 13.880,25

ARALIK MAAŞI: 9.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.630,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.029,50

ARALIK MAAŞI: 9.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.178,75

ARALIK MAAŞI: 9.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.920,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.328,00

ARALIK MAAŞI: 9.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.065,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.477,25

ARALIK MAAŞI: 9.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.210,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.626,50

ARALIK MAAŞI: 9.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.355,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.775,75

ARALIK MAAŞI: 10.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500,00

Yüzde 49.25 zamlı: 14.925,00

ARALIK MAAŞI: 10.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.645,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.074,25

ARALIK MAAŞI: 10.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.790,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.223,50

ARALIK MAAŞI: 10.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.935,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.372,75

ARALIK MAAŞI: 10.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.080,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.522,00

ARALIK MAAŞI: 10.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.225,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.671,25

ARALIK MAAŞI: 10.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.370,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.820,50

ARALIK MAAŞI: 10.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.515,00

Yüzde 49.25 zamlı: 15.969,75

ARALIK MAAŞI: 10.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.660,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.119,00

ARALIK MAAŞI: 10.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.805,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.268,25

ARALIK MAAŞI: 11.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.950,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.417,50

ARALIK MAAŞI: 11.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.095,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.566,75

ARALIK MAAŞI: 11.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.240,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.716,00

ARALIK MAAŞI: 11.300,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.385,00

Yüzde 49.25 zamlı: 16.865,25

ARALIK MAAŞI: 11.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.530,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.014,50

ARALIK MAAŞI: 11.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.675,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.163,75

ARALIK MAAŞI: 11.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.820,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.313,00

ARALIK MAAŞI: 11.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.965,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.462,25

ARALIK MAAŞI: 11.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.110,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.611,50

ARALIK MAAŞI: 11.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.255,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.760,75

ARALIK MAAŞI: 12.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.400,00

Yüzde 49.25 zamlı: 17.910,00

ARALIK MAAŞI: 12.100,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.545,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.059,25

ARALIK MAAŞI: 12.200,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.690,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.208,50

ARALIK MAAŞI: 12.400,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.980,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.507,00

ARALIK MAAŞI: 12.500,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.125,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.656,25

ARALIK MAAŞI: 12.600,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.270,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.805,50

ARALIK MAAŞI: 12.700,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.415,00

Yüzde 49.25 zamlı: 18.954,75

ARALIK MAAŞI: 12.800,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.560,00

Yüzde 49.25 zamlı: 19.104,00

ARALIK MAAŞI: 12.900,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.705,00

Yüzde 49.25 zamlı: 19.253,25

ARALIK MAAŞI: 13.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.850,00

Yüzde 49.25 zamlı: 19.402,50

ARALIK MAAŞI: 14.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80

Yüzde 45 zamlı maaş: 20.300,00

Yüzde 49.25 zamlı: 20.895,00

ARALIK MAAŞI: 15.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50

Yüzde 45 zamlı maaş: 21.750,00

Yüzde 49.25 zamlı: 22.387,50

ARALIK MAAŞI: 16.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20

Yüzde 45 zamlı maaş: 23.200,00

Yüzde 49.25 zamlı: 23.880,00

ARALIK MAAŞI: 17.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90

Yüzde 45 zamlı maaş: 24.650,00

Yüzde 49.25 zamlı: 25.372,50

ARALIK MAAŞI: 18.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60

Yüzde 45 zamlı maaş: 26.100,00

Yüzde 49.25 zamlı: 26.865,00

ARALIK MAAŞI: 19.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30

Yüzde 45 zamlı maaş: 27.550,00

Yüzde 49.25 zamlı: 28.357,50

ARALIK MAAŞI: 20.000,00

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 29.000,00

Yüzde 49.25 zamlı: 29.850,00