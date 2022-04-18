SSK, BAĞKUR'luya 1.500+1.500 = 3.000 TL! TC kimlik numarasına göre 3-4 gün içinde yatacak! 14 milyon emekliye ikramiye çizelgesi! Hesaplar sil baştan...

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak? İşte cevabı…

Yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi alacak.Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda emeklilerin hesabında olacak. Emeklilerin ikramiye için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Maaşın yatırıldığı hesaba ikramiyeler de yatırılacak. İkramiyelerin yatırılacağı tarihler de belli oldu. Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. . Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi verilecek. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.



SIRAYLA ÖDENECEK

Emekli ikramiyeleri bayramlardan önceki hafta içinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemeler de 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Emeklilere TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme yapılacak. Böylece 3-4 gün içinde tüm emeklilerin hesabına paralar yatırılmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1-8 Temmuz haftasında ödenecek. Bu hafta içinde emeklilerin ikinci 6 aylık zam oranları da belli olacak. İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

ŞU ANDA 2.200 TL

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi son yapılan artışla birlikte 1.100 TL'ye çıkartıldı. Toplamda emeklilere 2.200 TL ödeniyor. Bu rakamın artırılması da gündemde. Kaç lira olacağı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İkramiyelerin bu yıl kaç lira olarak ödeneceği önümüzdeki günlerde belli olacak. İkramiyelerle ilgili her yıl artış olacak mı tartışması yaşanmaması için artışın bir yasal düzenleme ile sabit olarak belirlenmesi düşünülüyor. Böylece her yıl Ocak ayında emekliler o yıl kaç lira ikramiye alacaklarını ve yüzde kaç artış olacağını da öğrenmiş olacaklar.