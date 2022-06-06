Haberler Ekonomi Videoları SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu! Temmuzda zam %39'u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti!

SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu! Temmuzda zam %39'u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti!

SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu! Temmuzda zam %39'u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti!
06.06.2022 11:33

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Temmuz zammı için nefesler tutuldu. Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için kritik ipuçları geldi. 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerine 35.14 oranında zam görülürken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 35.64 zam geleceği hesaplandı. Enflasyon TEFE TÜFE tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yani milyonların Temmuz zammının %39'u aşacağını gösterdi. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Temmuz zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar...

Ekonomi Videoları
Temmuz - Aralık SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi, memur meslek meslek maaş tablosu! Temmuzda zam %39'u aşacak! TEFE TÜFE 5-6 aylık enflasyon farkı netleşti!

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