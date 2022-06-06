Temmuz zammı için nefesler tutuldu. Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için kritik ipuçları geldi. 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerine 35.14 oranında zam görülürken, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 35.64 zam geleceği hesaplandı. Enflasyon TEFE TÜFE tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yani milyonların Temmuz zammının %39'u aşacağını gösterdi. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Temmuz zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar...