Lütfi Elvan kimdir? Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. Şimdi vatandaşlar arama motorlarında Lütfi Elvan kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kaç yaşında ve nereli? İşte Lütfi Elvan'ın hayatına dair bilgiler...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın atandığı duyuruldu. Kararın ardından vatandaşlar Lütfi Elvan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD?de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.