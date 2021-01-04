Haberler Video Ekonomi Videoları SON DAKİKA VİDEO! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş ''2021 enflasyon'' açıklaması

SON DAKİKA VİDEO! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş ''2021 enflasyon'' açıklaması

SON DAKİKA VİDEO! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş ''2021 enflasyon'' açıklaması
04.01.2021 14:03
Ana Sayfa 10:27
Enflasyon nedir? Enflasyonun...
Ana Sayfa 02:03
Önünden girdi arkasından...
Ana Sayfa 04:19
Fethi Sekin'in yeni...
Ana Sayfa 01:14
Bakan Varank: Volkswagen...
Ana Sayfa 01:40
Gündem reformlar
Ana Sayfa 02:24
Altın ons 1900 doların...
Ana Sayfa 01:49
Pınar Gültekin cinayeti...
Ana Sayfa 01:41
Fikri Sağlar hakkında...
Ana Sayfa 00:36
Borsa yeni yılın ilk işlem...
Ana Sayfa 01:43
Memur ve emekli maaşı zamları...
Ana Sayfa 03:06
Altın kızlar!
Ana Sayfa 03:26
80 saatlik kısıtlama sona...

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı. Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır." dedi.


Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz.

Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.

2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.

2. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.

Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.

Ekonomi Videoları