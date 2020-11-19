SON DAKİKA VİDEO: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası politika faiz oranını yükseltti

Son dakika haberleri... Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, banka politika faizini yüzde 10, 25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Gelen son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, banka politika faizini yüzde 10, 25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Ağbal 7 Kasım'da atanmıştı.

Piyasalarda son haftalarda faiz artırımına gidileceği yönünde güçlü bir beklenti oluşmuştu. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer almıştı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan olmuştu.

Yeni Başkan Ağbal ilk açıklamasında fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını

söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yüksek faizin nelere mal olduğunun ortada olduğunu belirterek, yatırımcının yüksek faize ezdirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.