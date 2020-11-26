Haberler Video Ekonomi Videoları SON DAKİKA VİDEO: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı | 26 Kasım 2020 Perşembe BIST 100 endeksi son durum

SON DAKİKA VİDEO: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı | 26 Kasım 2020 Perşembe BIST 100 endeksi son durum

SON DAKİKA VİDEO: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı | 26 Kasım 2020 Perşembe BIST 100 endeksi son durum
26.11.2020 18:26
Ana Sayfa 01:02
GOL | Kasımpaşa 1-0 Anagold 24...
Ana Sayfa 02:18
Firari Adil Öksüz hakkında...
Ana Sayfa 11:10
Türkiye ile Katar arasında...
Ana Sayfa 01:20
İmamoğlu, taksicilerin üzerine...
Ana Sayfa 00:53
Belediyelerde teröre yer yok!...
Ana Sayfa 08:48
Katar Emiri Ankara'da
Ana Sayfa 12:46
Başkan Erdoğan uyardı: Sonu...
Ana Sayfa 04:25
15 Temmuz gecesi alçak emri...
Ana Sayfa 12:35
Hain FETÖ'cülere ceza yağdı
Ana Sayfa 06:22
Alarm veren 19 il
Ana Sayfa 06:02
Akıncı Üssü davasında karar...
Ana Sayfa 02:27
Bakan il il açıkladı! Vakalar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 1.342,49 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.343,93 puana taşıdı.

Analistler, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve sağlanan güvenle Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirerek, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1.320 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Ekonomi Videoları