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SON DAKİKA VİDEO: Borsa güne yükselişle başladı | İşte 31 Aralık BIST 100 Endeksi son durum

SON DAKİKA VİDEO: Borsa güne yükselişle başladı | İşte 31 Aralık BIST 100 Endeksi son durum
31.12.2020 10:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 1.481,24 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 1.481,24 puana yükseldi. Peki, 31 Aralık Perşembe Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte son durum...


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 1.481,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile turizm, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün döviz kurlarındaki düşüşün desteği ile yüzde 1,38 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde de 1.483,16 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yılın son işlem gününde endeks ve endekse dayalı vadeli işlem kontratlarında oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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