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SON DAKİKA VİDEO: BIST 100 endeksi tırmanışa devam ediyor | 20 Kasım 2020 BIST 100 endeksi açılış puanları

SON DAKİKA VİDEO: BIST 100 endeksi tırmanışa devam ediyor | 20 Kasım 2020 BIST 100 endeksi açılış puanları
20.11.2020 10:07
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Dün yükselerek tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bugüne de yüzde 0,20 artışla başladı. Açılışta 1.315,69 puandan işlem gören endeks için uzmanlar 1.325-1.340 seviyesinin direnç noktası olduğuna dikkat çekti


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.315,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,67 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.315,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi artarak devam ederken, buna bağlı olarak Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı.

BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.325,70 puana, kapanış rekorunu da yüzde 1,41 artışla 1.313,02 puana taşıdı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 15'e çıkarırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını belirterek, sadeleşme ve öngörülebilirlik adına da önemli bir adım attı.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.325 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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