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SON DAKİKA VİDEO: 20 Kasım Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı

SON DAKİKA VİDEO: 20 Kasım Merkez Bankası'ndan swap faizi adımı
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Son dakika haberine göre Merkez Bankası, FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 15,00'e yükseltti. TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.


Merkez Bankası döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine yükseltildi.


Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.


TCMB en son 3 Kasım tarihinde swap faizini yüzde 11,75'den yüzde 13,25'e çıkarmıştı.

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