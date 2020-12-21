Son dakika: Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni yola çıktı

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada "Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni de yola çıktı" ifadelerine yer verildi.





İLK İHRACAT TRENİ ÇİN'E ULAŞTI

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Treni'miz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir" ifadesini kullanmıştı.