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SON DAKİKA: Türkiye'deki ilk lityum üretim tesisi açılış öncesi görüntülendi

SON DAKİKA: Türkiye'deki ilk lityum üretim tesisi açılış öncesi görüntülendi
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Son dakika haberi: Türkiye'de ilk lityum üretim tesisi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağı törenle açılacak. Eskişehir Seyitgazi Kırka Mahallesi'ndeki Eti Maden Tesisleri içindeki lityum üretim tesisi yarın yapılacak açılış öncesinde görüntülendi.


Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi yarın açılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların,

elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye'de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, yarın saat 14.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından görüntülendi.

"İLK DEFA ÜRETİMİNİ BAŞLATIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yarın yapılacak açılış öncesinde attığı twette "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye'nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.

Türkiye'nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 25, 2020

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