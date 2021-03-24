SON DAKİKA! Tüketici Güven Endeksi 2021 Mart ayında da yükseldi!

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile hazırlanan tüketici eğilim anketi sonuçları belli oldu. Tüketici Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %2,5 oranında arttı; Şubat ayında 84,5 olan endeks, Mart ayında 86,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart 2021





HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 67,3 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken, Mart ayında %1,4 oranında artarak 67,3 oldu.



HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 87,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 84,5 iken, Mart ayında %4,0 oranında artarak 87,9 oldu.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 94,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında %2,5 oranında artarak 94,1 oldu.



DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında %2,0 oranında artarak 97,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2021



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Mart 2021



