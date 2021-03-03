SON DAKİKA: TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! TÜİK TEFE TÜFE Şubat enflasyonu...

Şubat ayı enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Şubat ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

Mart ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları bu oranın belirlenmesi için bekleniyor. Hesaplama işlemine dair bilgileri öğrenmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2021 Mart kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Artış oranı ile ilgili veriler açıklandığında haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA



Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

Konut Kirası: 1.500 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 224,55 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.724,55 TL

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 299,4 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.299,4 TL

Konut Kirası: 2.500 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 374,25 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.874,25 TL

Konut Kirası: 3.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 449,1 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 3.449,1 TL

KİRA HESAPLAŞMA İŞLEMİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12,53

Zam bedeli: 125.3 lira

Zamlı kira bedeli: 1.125,30 lira

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart Çarşamba günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,77 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



– Kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurun.

– Kontrata mülke ilişkin bilgiler olan adres, mülkün niteliği (ev, işyeri) gibi temel bilgileri yazın.

– Daha sonra kiraya veren ve kiracıya ilişkin kişisel bilgileri eksiksiz doldurun. T.C. kimlik bilgilerinin yazıldığından emin olun.

– Kiralayan ile anlaştığınız kira bedelini ve ödeme tarihlerini de yazın.

– Kira kontratında bulunan tarihlerin doğru olmasına dikkat edin.

– Kiralanan mülkün içindeki demirbaşlara ait bilgileri doldurun.

– Kira kontratını kefiller huzurunda imzalamanız çok daha sağlıklı olur. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı.

– Yine sözleşmeye, kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın.

– Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir.

– Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağını belirlemekte fayda vardır.

– Kira bedeli havale veya eft olarak gönderilecekse "2021 yılı Şubat ayı kira bedeli" şeklinde bir açıklama ile göndermelisiniz.

– Kontratın bundan sonraki kısmı matbu şekilde yasal hükümlerle doludur. Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz.