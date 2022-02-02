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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Ocak ayı ihracatında rekor

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Ocak ayı ihracatında rekor
02.02.2022 12:18

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Faiz değil üretim ve istihdam ekonomisini seçen Türkiye, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta rekor haberini duyurarak "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatıdır. Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

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