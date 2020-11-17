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SON DAKİKA: THY ile tüm Türkiye 100 lira

SON DAKİKA: THY ile tüm Türkiye 100 lira
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Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları'ndan bugün ve yarın alınacak olan biletlerde 1 Ocak-28 Şubat 2021 tarihi arasında yapılacak olan seyahatler için Türkiye'nin her yerine 99 TL'ye uçak bileti satışı yapılacak.


Türk Hava Yolları, kış dönemi için başlattığı kampanyayı resmi sitesinden duyurdu.

KAMPANYA TARİHİ 17-18 KASIM
THY tarafından resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sağlıklı ve güvenli uçuşlarla Türkiye'nin her yerine 99.99 TRY.

Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY.

17 ve 18 Kasım'da biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin."

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