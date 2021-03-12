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SON DAKİKA! Sanayi üretim endeksi ocakta yükseldi! Çarklar dönmeye devam ediyor

SON DAKİKA! Sanayi üretim endeksi ocakta yükseldi! Çarklar dönmeye devam ediyor
12.03.2021 10:45
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Son dakika haberine göre sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi. Yükselişte en dikkat çeken sektörler madencilik ve taşocakçılığı oldu.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,0 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.



Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ocak 2021

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