Haberler Ekonomi Videoları Son dakika: Sanayi üretim endeksi açıklandı

Son dakika: Sanayi üretim endeksi açıklandı

Son dakika: Sanayi üretim endeksi açıklandı
12.11.2021 10:15
Ana Sayfa 06:11
Müge Anlı'da kan donduran...
Ana Sayfa 00:31
Kamyon bariyerlere saplandı,...
Ana Sayfa 00:32
Selma Ergeç'in eşi bakın kim...
Ana Sayfa 00:20
Almanya-Lihtenştayn maçında...
Ana Sayfa 00:23
Domuzları vurmak isteyen çoban...
Ana Sayfa 00:54
Freni boşalan kamyonu ormana...
Ana Sayfa 01:01
Başakşehir'de korkutan yangın!
Ana Sayfa 00:49
İbrahim Tatlıses ve Perihan...
Ana Sayfa 05:27
Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e...
Ana Sayfa 26:23
Başkan Erdoğan ve Macaristan...
Ana Sayfa 01:56
CHP'li Tanju Özcan'ın...
Ana Sayfa 00:12
Başkan Ali Koç’tan Mesut'a...

Son dakika haberleri... Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,5 azalırken yıllık bazda yüzde 8,9 artış gösterdi.

Ekonomi Videoları

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,5 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %10,8 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

SON DAKİKA