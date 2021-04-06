SON DAKİKA! Ripple tarih yazdı: XRP 1 Doları görerek rekor kırdı!

Kripto para dünyasında son dakika yeni rekor geldi! Ripple (XRP), fiyatı son günlerde devasa yükseliyor. Son dönemde adı sıkça ABD Menkul kıymetler ve Borsa komisyonu ile birlikte anılan Ripple'ın kripto para birimi XRP iki gündür fiyat hareketleri ile gündemde yerini alıyor. SEC davası ile gündemden düşmeyen Ripple (XRP), bu sefer devasa yükselişi ile kripto para topluluğunda gündem yarattı. XRP geçtiğimiz günlerde başlattığı yükselişini hızlandırdı ve bugün 1 doları aşarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı. İlk olarak 6. sırayı kazanan XRP şimdi CoinMarketCap’ta dördüncü sıraya geri döndü.

Son dönemde adı sıkça ABD Menkul kıymetler ve Borsa komisyonu ile birlikte anılan Ripple'ın kripto para birimi XRP iki gündür fiyat hareketleri ile gündemde yerini alıyor. XRP olarak da bilinen Ripple fiyatı son 24 yüzde 40'dan fazla değer kazandı. 6 Nisan 2021 yani bugün saat 21.00'de Ripple ve SEC arasında telefonla telefonla bir keşif konferansı yapılacak. Ön duruşması 22 Şubat 2021'de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan'da alınacak.

RİPPLE (XRP) 1 DOLARI GÖRDÜ, YENİDEN 4. SIRAYA YÜKSELDİ!

SEC davası ile gündemden düşmeyen Ripple (XRP), bu sefer devasa yükselişi ile kripto para topluluğunda gündem yarattı. XRP geçtiğimiz günlerde başlattığı yükselişini hızlandırdı ve bugün 1 doları aşarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmayı başardı.

XRP bu yükselişiyle kripto para topluluğunda heyecan yarattı. Son 24 saatte %42 oranında değer kazanan XRP, son 30 günlük kazanımını ise %113'e çıkardı.

XRP ayrıca geçtiğimiz günlerde 46 doları aşarak yeni bir ATH belirleyen Polkadot'ı (DOT) ve 2021'in en çok kazanım elde eden altcoin'i Cardano'yu (ADA) aşarak 4. sıraya yükseldi.

XRP'nin SEC davası gündemi ile ateşlenen yükselişi, kripto para piyasasındaki yükseliş dalgası ile hız kazandı.

RİPPLE DAVASI NE ZAMAN?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada bugün telekonferans yapılacak. SEC'nin daha önce kripto para borsalarına XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını bildirdiğine dair belgelerle kanıtlar sunulabileceği düşünülüyor.

Konferans görüşmesinin bugün TSİ 21.00'de yapılması planlandı.

Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan'da, SEC'in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs'ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC'in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran'a kadar vakti olacak.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO'su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse'u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.

Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.

RIPPLE XRP NEDİR?

XRP, 2012 yılında Amerikan ödeme çözümleri firması Ripple Inc. tarafından oluşturulan dijital bir para birimidir.



Ripple ve XRP arasındaki en önemli fark, XRP'nin bir madeni para olması, Ripple'in ise arkasındaki şirket olması. XRP, bireyler veya bankalar arasında Ripple ağı üzerinden para transfer etmek için kullanılır. Örneğin, dolar kullanan birine euro göndermeniz gerekiyorsa, Ripple ağı bunu XRP'ye dönüştürür. Ripple, her boyutta güvenli, anında ve neredeyse ücretsiz küresel finansal işlemleri mümkün kılıyor.

RIPPLE (XRP) NASIL ALINIR, NASIL YATIRIM YAPILIR?

Yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Ripple (XRP) alabilirsiniz. Ripple (XRP) al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar Ripple (XRP) alıp bekleyebilirsiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında Ripple (XRP)'de satın alabilirsiniz. Örneğin, Ripple (XRP) 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.