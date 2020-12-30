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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapılandırma için son başvuru tarihi ve ilk taksit ödemeleri ne zaman?

SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapılandırma için son başvuru tarihi ve ilk taksit ödemeleri ne zaman?
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Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı. Peki; Yapılandırma için son başvuru tarihi ve ilk taksit ödemeleri ne zaman? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı. İşte detaylar...


Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.


BAŞVURU VE İLK TAKSİT SÜRESİ BİR AY UZATILDI
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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