Asgari ücretlilerin ardından, memurların ve emeklilerin Ocak zamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı ortaya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında bu ay maaşlarına yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 16,48 oldu.

REFAH PAYI GELİR Mİ?

Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu refah payı zam oranını daha da yükseltecek. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında da benzer bir uygulama hayata geçirilmiş, toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmıştı.

EK GÖSTERGE ARTIŞI DA VAR

Bu ay ayrıca memurların ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Düzenleme en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 15 Ocak'tan itibaren emekli olanlar ikramiye artışından yararlanacak.

Ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında yapacağı artış, mevcut emeklilere de yansıyacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor.

Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapılıyor. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

MEMURA EN AZ 10.605 TL

Ortaya çıkan yüzde 16.48 zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 605 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 79 liraya yükselecek.

2 ÇOCUKLUYA 1.271 TL AİLE YARDIMI

Memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Ortaya çıkan yüzde 16.48 artışa göre eş yardımı 758,28 liradan 883,24 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 194,29 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 97,14 liraya çıkacak. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 271 lira 82 kuruşa ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Genel müdür 1/4

Mevcut: 29.809 TL

Zamlı: 34.721,52 TL



Şube Müdürü (Üniv. mezunu)

Mevcut: 15.848 TL

Zamlı: 18.459,75 TL

Memur (Üniv. mezunu)

Mevcut: 9.707 TL

Zamlı: 11.306,71 TL



Öğretmen 1/4

Mevcut: 12.276 TL

Zamlı: 14.299,08 TL

Kaymakam 1. sınıf

Mevcut: 27.574 TL

Zamlı: 32.118,20 TL



Başkomiser 3/1

Mevcut: 15.810 TL

Zamlı: 18.415,49 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 13.747 TL

Zamlı: 16.012,51 TL



Uzman doktor 1/4

Mevcut: 18.853 TL

Zamlı: 21.959,97 TL

Hemşire (Üniv. mezunu) 5/1

Mevcut: 11.828 TL

Zamlı: 13.777,25 TL



Mühendis 1/4

Mevcut: 16.205 TL

Zamlı: 18.875,58 TL

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut: 10.100 TL

Zamlı: 11.764,48 TL



Profesör

Mevcut: 25.984 TL

Zamlı: 30.266,16 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 15.311 TL

Zamlı: 17.834,25 TL



Vaiz 1/4

Mevcut: 12.752 TL

Zamlı: 14.853,53 TL

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut: 21.905,20

Zamlı: 25.515,18

Genel müdür (1/1)

Mevcut: 19.361,41

Zamlı: 22.552,17

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.429,13

Zamlı: 8.653,45

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut: 7.269,57

Zamlı: 8.467,60

Öğretmen (1/4)

Mevcut: 7.475,52

Zamlı: 8.707,49

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut: 12.691,14

Zamlı: 14.782,64

Polis memuru (8/1)

Mevcut: 7.731,57

Zamlı: 9.005,73

Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut: 7.265,86

Zamlı: 8.463,27

Mühendis (1/4)

Mevcut: 9.115,72

Zamlı: 10.617,99

Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut: 6.343,71

Zamlı: 7.389,15

Profesör (1/4)

Mevcut: 17.340,84

Zamlı: 20.198,61

İmam-hatip

Mevcut: 7.475,52

Zamlı: 8.707,49

Avukat (1/4)

Mevcut: 7.475,52

Zamlı: 8.707,49