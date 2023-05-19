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SON DAKİKA: NAKİT AVANS ÇEKİMİ durdurulmuştu... TCMB'den bankalara yeni talimat: Karar kaldırıldı | VİDEO

SON DAKİKA: NAKİT AVANS ÇEKİMİ durdurulmuştu... TCMB'den bankalara yeni talimat: Karar kaldırıldı | VİDEO
19.05.2023 09:43

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Son dakika haberine göre, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredileriyle alakalı yeni bir açıklama geldi. TCMB Merkez Bankası kararı ile sınırlama uygulanmayacağı açıklandı. Peki, Kredi kartında nakit avans kalktı mı, geri mi geldi? Kredi kartı nakit avans kullanımı sınırsız mı oldu? İşte detaylar...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.



BANKALAR BU KREDİYİ VERECEKSE İHTİYAÇ İÇİN VERİLMELİ
A Haber canlı yayınında Merkez Bankası'nın verdiği kararı değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Bu kredi, kredi kartı meselesinde nakit çekimi yapıp bununla işte dolar, altın almak gibi konular vardı. Dolayısıyla Merkez Bankası bir süredir bu tedbirleri alıyor. Bankalar bu krediyi verecekse ihtiyaç için verilmeli."

"Araba alacaksan araba almalısın ev alacaksan ev almalısın. Ticari kredi çekiyorsun, yatırım yapacaksan yatırım yapmalısın üretim yapıyorsan üretim yapmalısın. Bizde bir alışkanlık vardı, o alışkanlık ortadan kaldırılınca birilerinin ciyaklaması başladı." dedi.

2. tur öncesi yurt dışı kaynaklı bir operasyon başladığına dikkat çeken Erdem, "Şu 10 günde işte insanların kafasını karıştıralım, işte kredi verilmiyor, bankalar durdu ticari krediler durdu, ekonomide kaos falan diye, şöyle bir sosyal medyaya bakarsan. Bazı bankalar da bu işin içine girdi.

Müşterilere mesajlar göndermeye başladılar krediler durdurulmuştur diye ki bunların içinde yabancı sermayeli bankalar da var Türk sermayeli bankalar da var. TCMB o hamleye karşı bir hamle daha yapıp daha önce verdiğ o talimatı kaldırmış oldu." ifadelerini kullandı.

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